  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kez petrol ve gaz değil! Herkes nefesini tuttu, sondaj vuruldu...Yerin altında tonlarca metreküp olduğu düşünülüyor

Derbinin hakemi belli oldu

Cumhur İttifakı’nda gündem Yeniden Refah Partisi! Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi? İşte kulislerde konuşulanlar…

Zulmün gölgesinde 11.Cuma! Malesef Mescid-i Aksa’ya sahip çıkacak Müslüman kalmamış

Teröristlerden Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırı

İşler tamamen tersine döndü! ABD hava savunma sistemi satın alacak

Siyaset ağaları üyelerimizi maraba zannetti! Ortalık yangın yeri!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerilemiş! Büyükşehirlerde fiyat gerçekten düşüyor mu?

Naci Görür belediye başkanlığı teklifine ilişkin konuştu! Aday olacak mı?

Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak
Ekonomi FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’ne göre, Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,63
Ekonomi

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’ne göre, Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,63

Yeniakit Publisher
2023-12-22 18:34:00 -
FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’ne göre, Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,63

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nin Aralık ayı bülteninde, endeks sonucunda artış gözlenirken, enflasyona ilişkin beklentinin bir önceki aya göre düşüş sergilediği görüldü…

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği “FKB Ekonomik Görünüm Endeksi”nin (FKB-EGE) Aralık ayı verileri yayımlandı. İkincisi açıklanan FKB-EGE Aralık ayı sonuçlarına göre; aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,63 oldu.

2023 yılsonu ve 2024 yılsonu için enflasyon beklentisi: yüzde 65,99 ve yüzde 44,04

Banka dışı finans sektörünün en güçlü temsilcisi konumundaki FKB’nin, İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Aralık ayı bülteni yayımlandı. ‘Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’ ile ‘Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi’nden elde edilen veriler, ‘Finansman Sektörü’ işlem hacmi bilgileri ve Birlik üyesi şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinden yararlanılarak, İstanbul Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından oluşturulan endeksin Aralık 2023 tarihli ikinci raporunda, Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3,63 olarak belirtildi. Endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini, 2023 yılsonu ve 2024 yılsonu için sırasıyla yüzde 65,99 ve yüzde 44,04 olarak ifade etti.

Enflasyon oranı beklentilerinde azalış eğilimi görüldü

Aralık 2023 endeks bülteni, Kasım 2023 tarihli ilk bültenin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ise enflasyon oranı beklentilerinde azalış eğilimi görüldü. Enflasyon oranında azalış yönündeki beklentiler, sıkılaştırma sürecine giren para politikasına duyulan güvenin iktisadi birimlerin beklentilerine de yansıdığını gösterdi. FKB Ekonomik Görünüm Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi ise 2023 yılı için yüzde 4,13 ve 2024 yılı için yüzde 3,67 oldu.

Beklentiler OVP hedefleri ile IMF tahminleri arasında seyrediyor

Araştırma ekibinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, Aralık ayı sonuçlarına bakıldığında FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nde artışın gözlendiğini ifade etti. Sektördeki işlem hacmi, işlem adeti ve vade göstergeleri gibi parametrelere dayanan endekste gözlenen bu artışın özellikle faktoring ve finansman sektöründen kaynaklandığını belirten Prof. Şeker, sektör temsilcilerinin makro ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerinin OVP hedefleri ile IMF tahminleri arasında seyrettiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23