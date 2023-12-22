FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’ne göre, Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,63

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği “FKB Ekonomik Görünüm Endeksi”nin (FKB-EGE) Aralık ayı verileri yayımlandı. İkincisi açıklanan FKB-EGE Aralık ayı sonuçlarına göre; aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,63 oldu.

2023 yılsonu ve 2024 yılsonu için enflasyon beklentisi: yüzde 65,99 ve yüzde 44,04

Banka dışı finans sektörünün en güçlü temsilcisi konumundaki FKB’nin, İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Aralık ayı bülteni yayımlandı. ‘Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’ ile ‘Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi’nden elde edilen veriler, ‘Finansman Sektörü’ işlem hacmi bilgileri ve Birlik üyesi şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinden yararlanılarak, İstanbul Üniversitesi’nin akademisyenleri tarafından oluşturulan endeksin Aralık 2023 tarihli ikinci raporunda, Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3,63 olarak belirtildi. Endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini, 2023 yılsonu ve 2024 yılsonu için sırasıyla yüzde 65,99 ve yüzde 44,04 olarak ifade etti.

Enflasyon oranı beklentilerinde azalış eğilimi görüldü

Aralık 2023 endeks bülteni, Kasım 2023 tarihli ilk bültenin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ise enflasyon oranı beklentilerinde azalış eğilimi görüldü. Enflasyon oranında azalış yönündeki beklentiler, sıkılaştırma sürecine giren para politikasına duyulan güvenin iktisadi birimlerin beklentilerine de yansıdığını gösterdi. FKB Ekonomik Görünüm Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi ise 2023 yılı için yüzde 4,13 ve 2024 yılı için yüzde 3,67 oldu.

Beklentiler OVP hedefleri ile IMF tahminleri arasında seyrediyor

Araştırma ekibinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, Aralık ayı sonuçlarına bakıldığında FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nde artışın gözlendiğini ifade etti. Sektördeki işlem hacmi, işlem adeti ve vade göstergeleri gibi parametrelere dayanan endekste gözlenen bu artışın özellikle faktoring ve finansman sektöründen kaynaklandığını belirten Prof. Şeker, sektör temsilcilerinin makro ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerinin OVP hedefleri ile IMF tahminleri arasında seyrettiğini söyledi.

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