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Fizyomer ile Döğerliler Derneği arasında indirim anlaşması

Döğerliler Derneği ile Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 12:45
Fizyomer ile Döğerliler Derneği arasında indirim anlaşması

Döğerliler Derneği ile Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.


Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan İbrahim Karavil, ”Döğerliler Derneği olarak önceki yıllarda değerli Fizyomer çalışanlarından hastalarımızın iyileşmelerine yönelik önemli katkılar sağladık. Güleryüzlü ve ilgili tavırlarıyla gerek doktorlar gerekse diğer sağlık personeli hastalarımızın hem piskolojik hem bedensel olarak iyileşmelerine yardımcı oldular. Bu yıl da tekrarladığımız indirim anlaşması sonucunda dernek üyelerimizin daha kolay Fizyomer’in hizmetlerinden faydalanabilmelerine imkan sağladığı için Fizyomer’e Döğerliler Derneği olarak teşekkürlerimizi sunarız“ ifadelerini kullandı.


İki kurum arasında yapılan anlaşma ile ilgili de konuşan Tünerir, “Dernek olarak sizlerin ve Fizyomer’in çabalarıyla hastaları daha hızlı ve daha avantajlı sağlık hizmeti alacak olmalarından bizler de memnuniyet duymaktayız “ dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:45
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