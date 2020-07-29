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Ekonomi

Fizy’den öğrencilere yüzde 50 indirim

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy öğrencilere özel bir üyelik kampanyası başlattı. 31 Ağustos’a kadar kayıt yaptıran öğrenciler fizy’nin standart Premium üyeliğinden ilk üç ay, ayda 0.99 liraya, sonrasında ise yüzde 50 indirimli, ayda 8.99 liraya yararlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:32:00 -
Fizy’den öğrencilere yüzde 50 indirim

Öğrenciler indirimli Premium üyelikle birlikte, fizy içerisinde bulunan 35 milyondan fazla içeriğe sınırsız ve reklam dinlemeden erişebilecek. Bunun yanında yüksek ses kalitesi deneyimi yaşayacak, internet bağlantısı olmadan müzik dinleyebilecek ve şarkı sözlerine erişebilecek. Premium üyelere özel fırsatlar, kampanyaya katılan öğrenciler için de geçerli olacak.

Özel bir kampanya

fizy Yönetim Kurulu Başkanı Ataç Tansuğ, geliştirilen uygulamaları müşterilerin artan ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Tansuğ bu kapsamda öğrencilerin yaz tatili döneminde zamanlarını daha değerli ve keyifli kılmak adına dijital müzik platformu fizy’ye özel bir üyelik kampanyası düzenlediklerini vurguladı.

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