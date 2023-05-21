'Fiziki altın toplayın' diyen Ramazan Kurtoğu'nun son tahmini dehşete düşürdü: Bizi perişan edecekler

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, küreselcilerin sanal para dayatması ile insanlık üzerinde sinsi planları olduğunu ifade etti.

Yeni dünya düzeninde vatandaşların parasını korumak için tarla ve altına yatırım yapması gerektiğini savunan Ramazan Kurtoğlu, korkutan bir çıkışta bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtoğlu, "Yeni Dünya Tasarımının Sentetik İnsan/Transhümanizm ve Lego Din/Senkretizm temelinin teorisyeni Homo Deus/Tanrı İnsan kitabının yazarı İsrailli Akademisyen Yual Noah Harari’dir. İnsanlık “kirli biyoloji” ile "kirli inanç" girdabında perişan edilecek. Sanal para ile de tam kontrol" dedi.