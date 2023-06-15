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Ekonomi 'Fiziki altın alın' diye dilinde tüy biten Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı! Altın, gümüş ve dolarda bunu yapıyorlar
Ekonomi

'Fiziki altın alın' diye dilinde tüy biten Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı! Altın, gümüş ve dolarda bunu yapıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-06-15 23:27:00 -
'Fiziki altın alın' diye dilinde tüy biten Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı! Altın, gümüş ve dolarda bunu yapıyorlar

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın, dolar ve borsa başta olmak üzere piyasaların manipüle edildiğini söyledi.

Vatandaşlara sürekli olarak fiziki altın almaları konusunda çağrılar yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, manipülasyon uyarısında bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından bir uyarıda bulunarak, "İnsanlar eko-finansal kararlarında rasyonel olmaktan ziyade  İrrasyonel coşku ile hareket eder. 2008 krizinden bu yana ”psikolojik unsurlara dayalı oynaklık” para/döviz-tahvil-hisse senedi-kriptolar-emlak-altın/gümüş varlıklar piyasasının temel özelliğidir ve manipüle edilmektedir" dedi.

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