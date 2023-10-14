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Ekonomi Fiyatlar yüzde 8 düştü! İkinci elde alım fırsatı mı?
Ekonomi

Fiyatlar yüzde 8 düştü! İkinci elde alım fırsatı mı?

Yeniakit Publisher
2023-10-14 15:46:00 - 2023-10-14 15:46:26
Fiyatlar yüzde 8 düştü! İkinci elde alım fırsatı mı?

Son iki yıldır yükselişini sürdüren ikinci el araç fiyatları, son dönemdeki durağanlığının ardından düşüş trendine girdi. Peki son veriler neyi gösteriyor?

Türkiye’de son iki yıldır aralıksız yükselişini sürdüren ikinci el araç fiyatları, son dönemdeki durağanlığının ardından düşüş trendine girdi. VavaCars da araç almak isteyenlere öngörü sağlamak adına her ay yayımlamayı planladığı ‘VavaAI Fiyat Endeksi’nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Fiyat endeksine göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 geriledi. Online ilan sitelerindeki yüksek fiyatlara rağmen ortaya çıkan düşüş, gerçek piyasalarda derinden hissedildi.

Uzun aradan sonra geriledi

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, düşen fiyatlarla birlikte ikinci el araç alımının avantajlı hale geldiğine dikkat çekti. Gözelekli, “Sıfır araç fiyatlarındaki yüksek artışın etkisiyle ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, ikinci el otomobile yüksek bir talep gösterdi. Gelinen noktada 2023’ün ilk yarısında yüksek fiyat artışları yaşandı.

Takip eden süreçte Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve piyasaların durgunlaşmasıyla birlikte eylül ayında uzun bir aradan sonra ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş gösterdi. Rakamlara göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 oranında geriledi. En çok fiyat düşüşü sırasıyla önce A, ardından D segmentlerinde gözlemlendi” dedi.

Gerçek fiyatlar mı şişirme mi?

Fiyat gerilemesinin ardında yatan nedenlere dair değerlendirme yapan Gözelekli, “Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, online platformlarda gösterilen fiyatlar ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki farklara dikkat çekiyor. Online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen reel piyasalarda ortaya çıkan yüzde 8’lik bir düşüş, gerçek verileri barındırıyor. Bu da ikinci el araç alım-satım sürecinde doğru bilgiye ulaşmanın önemini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.
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