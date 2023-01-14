Fiyatlar uçtu ama yeni Skoda Fabia 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri ilk günden yoğun ilgi gördü
2021'de tanıtılan yeni Skoda Fabia, geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye'de satışa çıkmıştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, olağan dönemde en yüksek satış adetlerini görse de Otomobilin fiyatını ve öne çıkan özellikleri merak uyandırdı. Herkes fiyatları internette sorguladı...
2021 yılında tanıtılan yeni Skoda Fabia, uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz mart ayında Türkiye'de yollara çıkmıştı.
Skoda Superb sunduğu bir çok özellik sayesinde bir numaralı tercih olma yolunda emin adımlarla ilerlese de yeni Skoda Fabia, kaputu altındaki 1.0 litre TSI üç silindirli turbo ünite ile yollara çıkıyor.
Giriş seviyesinde 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten motor, Elite donanım seviyesi ve manuel şanzımanla satışa çıktı. Diğer seçenek ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor.
Otomobilin iç mekanında donanım seviyesine göre 3,5 inç gösterge bilgi ekranı veya 10,2 inç tamamen dijital gösterge paneli var.
Konsolun merkezinde ise 6.8 inç veya 9.2 inç'lik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.
Skoda Fabia fiyat listesi - Ocak 2023
Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi ile Fabia'nın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Ancak daha sonra yaşanan fiyat artışı yeni yılda da devam etti.
1.0 TSI 95 PS Elite
Kasım: 479 bin 010 TL
Aralık: 452 bin 568 TL
Ocak 2023: 454 bin 141 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Kasım: 514 bin 510 TL
Aralık: 518 bin 984 TL
Ocak 2023: 520 bin 557 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Kasım: 564 bin 510 TL
Aralık: 604 bin 400 TL
Ocak 2023: 605 bin 973 TL
Merak edenler için, Fabia'nın mart ayında ülkemize giriş yapmasıyla açıklanan fiyat listesi şu şekildeydi:
1.0 TSI 95 PS Elite - 379 bin 900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427 bin 400 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459 bin 900 TL
Geniş aileler özellikle alacağı otomobil geniş bagaj hacmine dikkat ediyor. Bu Skoda Superb de mevcut. f5haber'in aktardığı haberde: Skoda Superb 150 beygir güç üreten motor ile karşımıza çıkıyor. Ağır kasa bu yönden bir sıkıntı oluşturmuyor. Donanım paketlerinin tümünde otomatik şanzımana sahip olan
Skoda Superb ocak ayı fiyat listesi Skoda Superb
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 996.833 TL
Skoda Superb
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 1.076.833 TL
Skoda Superb
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 1.231.833 TL
Skoda Superb
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 1.336.833 TL
Skoda Superb
L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 1.426.833 TL
Skoda Superb
L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4
Fiyat: 2.023.338 TL
Skoda Superb
L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4x4
Fiyat: 2.073.338 TL
Skoda Superb
Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 1.231.833 TL
Skoda Superb
Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 1.336.833 TL
Skoda Superb
Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Fiyat: 1.436.833 TL
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