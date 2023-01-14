Fiyatlar uçtu ama yeni Skoda Fabia 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri ilk günden yoğun ilgi gördü

2021 yılında tanıtılan yeni Skoda Fabia, uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz mart ayında Türkiye'de yollara çıkmıştı.

Skoda Superb sunduğu bir çok özellik sayesinde bir numaralı tercih olma yolunda emin adımlarla ilerlese de yeni Skoda Fabia, kaputu altındaki 1.0 litre TSI üç silindirli turbo ünite ile yollara çıkıyor.

Giriş seviyesinde 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten motor, Elite donanım seviyesi ve manuel şanzımanla satışa çıktı. Diğer seçenek ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor.

Otomobilin iç mekanında donanım seviyesine göre 3,5 inç gösterge bilgi ekranı veya 10,2 inç tamamen dijital gösterge paneli var.

Konsolun merkezinde ise 6.8 inç veya 9.2 inç'lik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

Skoda Fabia fiyat listesi - Ocak 2023

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi ile Fabia'nın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Ancak daha sonra yaşanan fiyat artışı yeni yılda da devam etti.

1.0 TSI 95 PS Elite

Kasım: 479 bin 010 TL

Aralık: 452 bin 568 TL

Ocak 2023: 454 bin 141 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Kasım: 514 bin 510 TL

Aralık: 518 bin 984 TL

Ocak 2023: 520 bin 557 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium

Kasım: 564 bin 510 TL

Aralık: 604 bin 400 TL

Ocak 2023: 605 bin 973 TL

Merak edenler için, Fabia'nın mart ayında ülkemize giriş yapmasıyla açıklanan fiyat listesi şu şekildeydi:

1.0 TSI 95 PS Elite - 379 bin 900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427 bin 400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459 bin 900 TL

Geniş aileler özellikle alacağı otomobil geniş bagaj hacmine dikkat ediyor. Bu Skoda Superb de mevcut. f5haber'in aktardığı haberde: Skoda Superb 150 beygir güç üreten motor ile karşımıza çıkıyor. Ağır kasa bu yönden bir sıkıntı oluşturmuyor. Donanım paketlerinin tümünde otomatik şanzımana sahip olan

Skoda Superb ocak ayı fiyat listesi Skoda Superb

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 996.833 TL

Skoda Superb

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 1.076.833 TL

Skoda Superb

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 1.231.833 TL

Skoda Superb

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 1.336.833 TL

Skoda Superb

L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 1.426.833 TL

Skoda Superb

L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4

Fiyat: 2.023.338 TL

Skoda Superb

L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4x4

Fiyat: 2.073.338 TL

Skoda Superb

Combi Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 1.231.833 TL

Skoda Superb

Combi Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 1.336.833 TL

Skoda Superb

Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyat: 1.436.833 TL