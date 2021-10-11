Fiyatlar resmen tavan yaptı! Enerji krizinin perde arkasında ne var?

Koronavirüs salgınındaki aşılama ve normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte toparlanma emareleri artarken, Avrupa'yı enerji ve tedarik krizi vurdu. Avrupa'da 2021 yılının Ocak ayından Eylül ayına kadar elektrik ve doğal gaz faturalarında fahiş artışlar kaydedildi.

Krizin en büyük sebepleri ise: Avrupa'nın salgın sonrası yeterli önlemi alamaması ve Rusya'nın enerjide elini güçlendirmek için Avrupa'yı Kuzey-Akım-2 üzerinden kendisine bağımlı hale getirme çabaları olarak kaydediliyor.

Rusya 3'te 1 oranında düşürdü

Enerji Araştırmacısı Yunus Furuncu, Sabah'a yaptığı değerlendirmede, krizin sebeplerinden birinin 55 milyar metreküplük Kuzey-Akım-2 projesi olduğuna dikkat çekti.

Furuncu, "Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz oranını 3'te 1 oranında düşürdü. Bu da kış ayları yaklaşırken piyasalarda ve ekonomilerde doğal gaz sıkıntısına neden oldu" dedi.

Avrupa kendini garanti altına almaya başladı

Avrupa'nın 3. enerji paketindeki, 'Gazın sahibi aynı zamanda teslim eden olmamalı' ifadesine vurgu yapan Furuncu, Avrupa'nın kendisini garanti altına almaya çabaladığını söyledi. Yunus Furuncu, "Ancak; Avrupa gerçek hayatta farklı bir durumla karşı karşıya. Rusya yaklaşık 200 milyar metreküpten fazla bir doğal gazı gönderiyor ve Avrupa da bu gazı almak durumunda" diye konuştu.

Avrupa'nın farklı alternatifleri var mı?

Avrupa'nın farklı alternatifleri olduğunu söyleyen Yunus Furuncu, doğal gaz ithalatındaki LNG sistemlerinin altını çizdi. Yunus Furuncu bu sistemlerinin kurulumu için uzun yıllar gerektiğini söyleyerek, "Japonya bunu yapıyor. LNG sistemi ile doğal gazı ithal ediyor. Yani Avrupa'nın LNG sistemlerini aktif hale getirmesi gerekiyor. Bunun için de yatırım yapması gerekiyor. LNG ile petroldeki gibi birçok ülkeden doğal gaz ithal edebiliyorsunuz" sözlerini kullandı.

Türkiye bu alanlara yatırım yaptı

Türkiye'nin enerji krizi yaşamamak için yatırımlar yaptığını söyleyen Yunus Furuncu, "Türkiye tükettiği doğal gazın yüzde 60'ına yakınını LNG ile alacak bir alt yapıya kavuştu. Avrupa da bunu yapabilirse, eli rahatlaşır. Diğer türlü boru hattına bağımlı kalırsanız tek bir ülkeye bağımlı kalmış olursunuz. Bu ülkedeki teknik arızadan tutun da siyasi çalkantılara kadar birçok durum sizin ekonomi ve piyasanızı etkiler" ifadelerini kullandı.

Kuzey Akım 2 projesi nedir?

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.

Avrupa'da fiyatlar katlandı

İngiltere'de elektrik fiyatları 9 aylık süreçte üçe katlandı. Birçok firma karşılayamadığı yüksek fiyatlar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. İtalya'da son 1 aylık süreçte elektrik fiyatları yüzde 29,8'lik artış gösterdi. Öte yandan ülkede doğal gaza da yüzde 14,4 zam yapıldı.

Almanya da enerji krizinin vurduğu ülkeler arasında yer aldı. Ocak ayında megawatt saat başına 52,81 euro olan ücretler eylül ayında 127,63'e yükseldi. Öte yandan; İspanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya'da da elektrik ve doğal gaz fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı.

Avrupa'daki kötü tablo Türkiye'de görülmedi

Avrupa'daki bu durum Türkiye'de ise tam tersi şekilde seyretti. Salgın sürecinde atılan adımlar ve yapılan yatırımlar Türkiye'yi krizin dışında tuttu. Türkiye'de eylül ayındaki elektrik fiyatları megawatt saat başına 52,85 euro oldu.