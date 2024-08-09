Fiyatlar neden mi artıyor, işte sebebi! Bunlar millet düşmanı…

Ticaret Bakanlığı tarafından, sosyal medyada yayılan ve kasalarca domatesin çöpe döküldüğü görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Şahıslara 123 bin 213 TL para cezası

Çiftçilerin alın terini fiyat artırma nedeniyle çöpe döken şahıslara verilen cezaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık Basın Müşaviri Fatih Uysan, “5957 sayılı Hal Kanununda malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması yasaklanarak, yasağa aykırı hareket edenler için, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine belediyelerce 123.213 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123.213 TL idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesine iletilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Uysan, paylaştığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verdi;

Ticaret Bakanlığımızca; yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan “sebze ve meyvelerin, fiyatlarını yükseltmek amacıyla çöpe döküldüğü” yönündeki haber ve paylaşımlar titizlikle incelenmektedir.

Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntüler Bakanlığımızca incelenerek, olayın Burdur’un Söğüt Beldesinde bulunan Söğüt Toptancı Halinde gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durum tutanak altına alınmıştır.

5957 sayılı Hal Kanununda malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması yasaklanarak, yasağa aykırı hareket edenler için, doğrudan veya Bakanlığımızın talebi üzerine belediyelerce 123.213 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123.213 TL idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesine iletilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bakanlık olarak, fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması veya yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine asla müsaade edilmeyecek ve bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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