Fiyatlar da rehavet dönemine girer mi? Tatil süreci altının yönünü belirleyecek
Gram altında dün kurda yaşanan yükselişin etkisi daha fazla fiyatlamalar üzerinde görüldü. Dış piyasalar tatil dönemi hazırlığı yaparken altın fiyatlarındaki hareket de merak konusu.
Serbest piyasada altının gramı şu saatlerde 1908 liradan, çeyrek altın ise 3139 liradan işlem görüyor. Altın fiyatının gelişim seyrinde ise oynaklık sürüyor. Ons altında bir kez daha yukarı yönlü deneme gerçekleşse de 2045 dolar seviyesi geçilemedi ve gün sonunda 2035 dolar seviyelerine geri çekildi. Altın, yatırımcıların Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için ABD ekonomik verilerini beklemesiyle zayıflayan doların ve düşen tahvillerin etkisiyle dün yükseldi.
Tatil haftası rehaveti
Ahlatcı Yatırım'a göre bugün ABD’de 3. çeyrek büyüme verisi açıklandıktan sonra küresel piyasalarda tatil haftası rehaveti ile düşük hacimli işlemler gerçekleşebilir. Özellikle 2020 dolar üzerinde kalıcılık yeni yükselişleri beraberinde getirebilir, aksi durumda geri çekilmeler görülebilir. İlk destek noktası 2035 dolar takip edilirken bu seviye altında 2030 ve 2020 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2035 dolar seviyesi üzerinde 2050 dolar ile 2065 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.
Yatay fiyatlama sürecek mi?
Gram altında dün kurda yaşanan yükselişin etkisini daha fazla fiyatlamalar üzerinde gördük. Ons altında da geri çekilmelerin sınırlı kalması ve yatay fiyatlama ile birlikte gram altın 1900TL üzerinde kapanış gerçekleştirirken kalıcı olmaya devam ediyor. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1910TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1915TL ve 1920TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1900TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1895TL ve 1885TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.
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