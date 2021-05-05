  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale'de korkutan deprem!
Ünlü spiker hayatını kaybetti
Çöpte pırlanta yüzükleri aradılar
Türkiye'den altın hamlesi! Çeyrek altın...
Ekonomi Fiyatı yüzde 30 bin yükseldi! Gözler Elon Musk'ta
Ekonomi

Fiyatı yüzde 30 bin yükseldi! Gözler Elon Musk'ta

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın tweetleriyle yükselişe geçen dogecoin, son altı ayda yüzde 30 bin kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:05:00 -
Fiyatı yüzde 30 bin yükseldi! Gözler Elon Musk'ta

Son günlerde hareketli seyreden kripto para birimlerine ilgi devam ediyor. En dikkat çeken kripto paralar arasında Bitcoin başı çekerken Ethereum ve Dogecoin de küresel bazda hızlı hareket etmeye başladı.

Özellikle Dogecoin, milyarder iş adamı Elon Musk’ın attığı tweetlerle herhangi bir sebep olmadan yükseliş gerçekleştiriyor.

Dogecoin'in serüveni

Dogecoin 2013 yılında 8 yıl önce piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası’nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin’in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.

Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde 0.023 dolara yükselen Dogecoin günümüzde 1 dolara yakın seviyeden işlem görmeye başladı.

Bugün (05/05/2021) saat 04:21’de Dogecoin 0.67 dolar seviyesini gördü. 1 Dogecoin’in fiyatı 5.56 lira seviyesine kadar yükseldi.

Elon Musk destekliyor

Milyarder iş adamı Elon Musk Dogecoin’e olan desteğini sürdürüyor. Elon Musk’ın 8 Mayıs’ta çıkacağı Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddiasıyla yükseliş hız kazanıyor. Musk’ın SNL’de çılgın fikirler ortaya atacağı beklentisi oluştu. Bir Twitter kullanıcısının Dogecoin’e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk “Kesinlikle” cevabını da verdi. 8 Mayıs’ta Musk’ın katılacağı program TSİ 18:30’da NBC’den takip edilebilecek.

Yükseliş spekülatif

Dogecoin diğer güçlü kripto paralar gibi sınırlı sayıda bulunmuyor. Sınırsız sayıda Dogecoin piyasada işlem görüyor. Yükselmesine sebep olarak ise sadece Elon Musk’ın açıklamaları öne çıkıyor. Bunun dışında sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan “1 doları aşacak” söylentileri de yükselişi tetikliyor. Dogecoin yatırımı yaparken dikkat etmek ve stop loss seviyesini mutlaka belirlemek gerekiyor.

 

6 ayda yüzde 30 bin kazandırdı

Son 6 aylık grafiği incelediğimizde 6 liraya yaklaşan fiyatıyla Dogecoin 6 ayda yüzde 30 bin, 3 ayda yüzde 1718, 1 ayda yüzde 1176, 1 haftada yüzde 176, son 24 saatte ise yüzde 70 kazandırdı.

Kripto piyasasına dikkat

Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Bu tehlike 'geliyorum' diyor
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Bu tehlike 'geliyorum' diyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, son dönemde gündeme gelen kripto paralara ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Alparslan Kuytul'a çok sert tepki!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Alparslan Kuytul'a çok sert tepki!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmud Ünlü, Alparslan Kuytul başkanlığındaki Furkan Vakfı üyelerinin Gaziantep'te bir ca..
IMF Başkanı Georgieva uyardı: Acilen gerekli
Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva uyardı: Acilen gerekli

Kurumlar vergisine ilişkin küresel bir anlaşma yapılması gerektiğini belirten Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay