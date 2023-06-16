Fiyatı son bir ayda yüzde 139 arttı! Bu gidişle hayal olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, enflasyon ve döviz nedeniyle kasko fiyatlarının son bir ayda yüzde 139 arttığına dikkat çekerek, "Bu gidişle kasko yaptırmak hayal mi olacak?" diye sordu.

Doğan, bugünkü yazısında, şunları kaydetti:

"Bugün kaskonuzun yenilemesi geldiğinde veya yeni araç aldığınızda; sigorta şirketi, geçen sene 400 bin lira olan ve bu sene 800 bin liraya çıkan aracınızın, gelecek bir yıl içinde değerinin bir milyon 600 bin lira olacağını hesaplayarak, bugün ödeyeceğiniz primi ona göre belirliyor. Yani sigorta şirketi geçmiş iki yılda araç değerlerindeki artışa bakıp, gelecek bir yılı hesaplayıp, fiyatlıyor. Siz buna sigorta şirketleri yoğurdu üfleyerek yiyor da diyebilirsiniz. İşte bu nedenle bugün enflasyon yüzde 40 olmasına karşın kaskoda fiyat artışları yüzde 130’larda.

Tabii şu soruyu da sormak lazım. Otomobil bir yatırım aracı ise ve böyle devam edecekse, bugün en basit aracın 800-900 bin TL olduğu bir ortamda; kasko fiyatının 30-40 bin lira olması çok mu? Gelelim o meşhur soruya. Fiyat artmaya devam edecek mi? Bu ortam böyle devam etikçe kaskoda fiyat artışı kaçınılmaz. Daha doğrusu fiyat uyarlaması kaçınılmaz."

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