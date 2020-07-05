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Dünya

Fiyatı şaşırttı! Koronavirüse karşı görülmemiş önlem

Hindistan'da yaşayan Shankar Kurhade yapımı 8 gün süren ve fiyatı 4 bin dolar olan maske yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:37:00 -
Fiyatı şaşırttı! Koronavirüse karşı görülmemiş önlem

Koronavirüs salgını kaynaklı yaklaşık 675 bin vaka ve 19 binden fazla ölümün yaşandığı Hindistan, yine farklı bir olayla gündemde.

Daha önce ülkede çok sayıda kişinin koronavirüse yakalanmamak için ineğin dışkısını suyla karıştırarak duş aldığı görüntüler ortaya çıkarken, şimdi de salgına karşı altın maske konuşuluyor.

60 gram altından maske yaptırdı

Hindistan'ın batısındaki Pune bölgesinde yaşayan a, 60 gram altından maske yapılması için sipariş verdi. Maskenin yapımı 8 gün sürdü.

Kurhade, "İnce bir maske ve nefes almama yardımcı olan küçük gözenekleri var. Beni koronavirüs enfeksiyonundan korumada etkili olup olmayacağından emin değilim ama başka önlemler de alıyorum." dedi.

Değeri 4 bin dolar

49 yaşındaki Kurhade, altın takılarla süslenmeyi sevdiğini söyleyerek, maskenin fiyatının yaklaşık 4 bin dolar olduğunu söyledi.

İnsanlar çok şaşırıyor

Daha önce bir kişinin gümüşten yapılan maske giydiğini gördüğünü ve söz konusu fikrin aklına geldiğini ifade eden Shankar Kurhade, "İnsanlar benimle selfie çekmek istiyor. Pazarlarda altın maske taktığımı görünce çok şaşırıyorlar." diye konuştu.

Hindistan, salgını kontrol altına alabilmek için, halka açık yerlerde maske giymeyi zorunlu hale getirdi.

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Yorumlar

abdrhman

manyak bunlar. zaten akıllı olsalardı inek dışkısı yiyip ineğe tapmazlardı.
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Putsavar

tam zilletlik adam. putperestlikte iyi anlalırlar
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