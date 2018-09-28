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Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!

Fırsatçılar, dövizdeki hareketliliği kaçırmadı. Zam furyasından bebek mamaları da nasibini aldı. Ağustos’ta 129 TL’ye satılan bebek maması 1 ay sonra 183 TL’ye fırladı.

28 Eylül 2018 Cuma 06:39
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!

Uyanıklar "Kur bahane, zam şahane" dedi. Fırsatı kaçırmayan zamcılar, harekete geçti. Marketlerin fiyatları, vatandaşın da tansiyonunu yükseldi. Domatesten tuvalet kağıdına karşı tüm ürünlere yüzde yüz zam geldi.

Bu fırtınadan bebekmamaları da nasiplendi. 15.08.2018 tarihinde 129 TL olan bebek maması, 1 ayda boyut değiştirdi. Aynı mamanın 05.09.2018 tarihindeki etiket fiyatı, 183 TL'ydi. Yani ürüne 54 TL zam gelmişti. Bu durumu gören aileler, adeta şok geçirdi. Bazı aileler sosyal medyadan tepki göstererek "Hadi biz zor da olsa alabiliyoruz da alamayan ne yapsın" dedi.

 KAYNAK: TAKVİM

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 06:39
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