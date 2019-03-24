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Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinin dağ mahallerinde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar, hem kent, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çam fıstığı içi künarın kilosu 250 TL'den alıcı buluyor.

24 Mart 2019 Pazar 12:09
Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Gram altınla yarışan künarı toplamak için 40 metre yüksekliğe çıkan işçiler, adeta ölüme meydan okuyor.

Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin dağ mahallerinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar, hem kent, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kilosu 240 ila 250 TL arasında alıcı bulan künar için kozalakları toplayan işçiler, 40 metre yükseklikte ellerindeki sırıkla çalışıyor. Cambaz gibi daldan dala tırmanan işçiler, günlük 150 ila 200 TL arasında yevmiye alıyor. Koçarlı'nın çevresindeki diğer ilçelerden de toplanan künarlar, buradaki işletmelere getirilip, işleniyor. Yıllık 700 ila 800 ton arasında künar işlenip, iç piyasa ve ihracata gönderiliyor. Yıllık yaklaşık 60 ila 80 milyon TL arasında işlenmiş künar ihracatı yapılıyor.

Tehlike nedeniyle az kişi ağaca tırmanıyor

Çocuk yaşlarda çam ağaçlarına tırmanmaya başlayan işçilerden Durmuş Durmaz (33), "Kozalak hasadı, aralık ayında başlar mayıs ayına kadar sürer. Her işin bir zorluğu var. Bu ağacın başında hiçbir güvencen yok. Düştüğün an hayatını kaybedebilirsin. Bazen 40 metre yüksekliğe kadar çıktığımız zamanlar oluyor. Herkes ağaçlara yükseklik korkusu nedeniyle çıkamıyor. Bu işi yapan çok az insan var. Çam fıstığı kozalağı, büyüklüğüne göre tanesi 2 ila 5 TL arasında satılırken, içindeki kabuklu olanının kilo fiyatı 55 ila 60 TL arasında değişiyor. Künarı çıkardığımız zaman ise kilosu, 240 ila 250 TL'ye satılıyor. Çam fıstığının içi altın gibi" dedi.

Eşinin ağaçtan düşürdüğü kozalakları toplayan Hatice Durmaz (28) ise, "Ağaçtan düşen kozalağın reçinesi aktığı için ellerimize yapışıyor. O yüzden yere düşenleri eldiven takarak topluyoruz" diye konuştu.

'Bu sezon verim düşük'

Geçen yıllara oranla bu yıl verimin düşük olduğuna dikkat çeken Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk ise, "Çam fıstığı üretiminde bu yıl, geçen yıla oranla verimin yüzde 50 daha düşük olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yılarda 250 ila 300 ton arasında künar olurken, bu yıl yarı yarıya düşük olduğunu görüyoruz. Yağmurlardan dolayı üretici henüz hasadı bitiremedi. Hasat devam ettiği içinde bu sezon ne kadar olduğunu bilemiyoruz, ama çok düşük bir verim olduğu ortada" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:09
  1. Aydın
  2. Koçarlı ilçesi
  3. Çam fıstığı içi Künar
  4. Künar toplayıcıları
  5. Künar üretimi
  6. künar ihracatı

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