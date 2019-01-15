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Fiyatı 5 liraya düştü! Vatandaş almak için sıraya girdi

Karadeniz'deki fırtınanın dinmesinin ardından hem balıkçının hem de vatandaşın yüzü gülmeye başladı. Dün 30 liradan satılan hamsi, bugün 5 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

15 Ocak 2019 Salı 17:46
Fiyatı 5 liraya düştü! Vatandaş almak için sıraya girdi

Karadeniz'deki fırtınadan dolayı balıkçılar ava çıkamayınca geçen günlerde hamsinin kilogramı 30 liraya kadar çıkmıştı. Ancak fırtınanın dinmesinin ardından balıkçıların ağına bol miktarda hamsi takıldı. Tezgahları dolduran hamsinin kilogramı 30 liradan 5 liraya düşerken vatandaşlar ise tezgahların önünde adeta sıraya girdi.

Bol bol hamsi çıktı

Karadeniz’in fırtınalı olması nedeniyle hamsinin kilosunun 30 liraya kadar çıktığını ifade eden Kurtça Aydın, bugün ise ağlara bol bol hamsinin takıldığını söyledi. Bu sayede hamsinin kilogramının 5 liraya kadar düştüğünü dile getiren Aydın, "Bugün 5 lira ancak yarın ne olacağı belli olmaz. Dün hamsi 30 lira olduğu için vatandaş alamadı. Bugün ise rağbet var. Karadeniz dalgalı olduğu zaman balıkçılar ava çıkamıyor. O yüzden balık da çıkarılmıyor. Diğer balıklar çıkıyor ama hamsi çıkmıyor. Bugün denizden bol bol hamsi çıktı. O yüzden fiyatı 5 lira. Hamsi haricinde istavrit, mezgit, barbun ve çinekop rağbet görüyor" dedi.

Dün 30, bugün 5 lira

Karadeniz’in günü gününe tutmadığını kaydeden İsmet Akpınar ise "Dün hamsiyi 30 liraya sattık, bugün 5 liraya satıyoruz. Hamsi bu sefer bol geldi. Vatandaşların talebi oldu. İnşallah böyle devam eder ve vatandaşlar bol bol hamsi yer” diye konuştu.

Vatandaşlar da hamsinin kilogramının 5 liraya düşmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:46
  1. Aydın
  2. hamsi
  3. hamsi fiyatları
  4. Karadeniz
  5. balıkçı

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