  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.
Ekonomi

Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:13:43 -
Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı
Gündem

CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı

Stratejist Yusuf Alabarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendirerek, 'CAATSA önemli projelerdeki al..
Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto
Sağlık

Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlar..
AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar
Dünya

AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslümanların ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan k..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay