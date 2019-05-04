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Fiyat artışları frene bastı

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 1,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,98 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:48
Fiyat artışları frene bastı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin fiyat artışı rakamlarını açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,24 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4, yurt içi üretici fiyatları yüzde 5,18 yükseldi. 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda mart ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de marta göre yüzde 2,98, Nisan 2018’e kıyasla da yüzde 30,12 arttı.

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde yüzde 27,64 ile ev eşyası, yüzde 27,47 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 19,75 ile sağlık ve yüzde 19,58 ile lokanta ve oteller izledi. 

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 42’sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294’ünün ortalama fiyatlarında artış, 82’sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü. 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,98, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 yükseldi.

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Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 31,90 ile limonda oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,20 ile patlıcanda gerçekleşti.

“Hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor”

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu gelişmeler, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor” ifadesini kullandı. Twitter hesabından, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini içeren, infografikli paylaşımda bulunan  Bakan Albayrak, şu görüşlere yer verdi: “Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:48
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. TÜİK
  3. tüketici fiyatları
  4. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  5. Yİ-ÜFE
  6. TÜFE
  7. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
  8. limon
  9. Enflasyon rakamları
  10. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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