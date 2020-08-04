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Ekonomi

Fiyat artışları (4)

Temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,52 ile "Balıkesir, Çanakkale" olurken, en düşük artış yüzde 9,48 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:42:17 -
Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de temmuzda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,52 ile "Balıkesir, Çanakkale" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 0,89 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova"da oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,85 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve "Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,52 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,37 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 12,78 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,48 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. DüzeyBir önceki aya göre değişim oranı (yüzde)
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde)
TR Türkiye-Turkey0,5811,76
TR10 (İstanbul)0,7412,03
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)0,4011,52
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)0,3713,52
TR31 (İzmir)0,2812,11
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)0,6410,61
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)0,7211,77
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)0,5612,78
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)0,8912,24
TR51 (Ankara)0,4911,38
TR52 (Konya, Karaman)0,8411,23
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)0,7111,66
TR62 (Adana, Mersin)0,4011,50
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)0,3611,16
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)0,4612,20
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)0,6212,03
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)0,8811,50
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)0,479,48
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)0,7012,38
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)0,6111,13
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)0,4812,32
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)-0,099,55
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)-0,4410,60
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)0,6712,05
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)0,3512,68
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)0,3013,37
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)-0,1112,10

(Bitti)

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