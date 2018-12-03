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Fiyat artışları (1)

TÜFE kasımda yüzde 1,44, Yİ-ÜFE yüzde 2,53 geriledi- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:18
Fiyat artışları (1)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,63, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,52 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,44, Yİ-ÜFE yüzde 2,53 geriledi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 36,68, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 38,54 artış kaydetti.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler kasım ayında enflasyonun yüzde 0,64 gerileyeceğini öngörmüştü.

Beklentilerde, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 22,57 olarak belirlendi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,52 düzeyinde gerçekleşmişti.

- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFEYİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018201120122013201420152016 20172018
Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,022,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,731,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68
Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,991,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54
Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,870,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60
Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,620,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79
Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,610,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03
Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77
Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,301,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60
Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,301,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88
Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,671,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91
Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,440,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53
Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,691-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37
Yıllık DeğişimTÜFEYİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018201120122013201420152016 20172018
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,2610,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71
Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,2310,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28
Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,858,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37
Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,159,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16
Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 10,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71
Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,8510,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25
Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13
Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,5212,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15
Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,2412,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01
Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,6213,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54
Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47

(Sürecek)

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:18
  1. Enflasyon
  2. kasım
  3. TÜFE
  4. YİÜFE

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