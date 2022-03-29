Üç aylar 2 Şubat’ta recep ayıyla birlikte başladı. 4 Mart’ta başlayan şaban ayı ise 2 Nisan’da yerini ramazan ayına bırakacak. Ramazan ayı öncesi merak edilenlerin başında ise “Fitre kime verilir?” sorusu geliyor. Peki, bir dede torununa fitre verebilir mi?

Fitre toruna verilir mi?

Ramazan ayında fitre vermek isteyenler, ‘Torunlara fitre verilebilir mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Kısacası büyükanne ve büyükbabalar torunlarına fitre ödeyemez.

Öte yandan 2022 yılı için belirlenen fitre miktarı 40 TL olarak açıklandı.