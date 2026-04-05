İran'dan Trump'a "Hürmüz" resti! "Zararımızı ödemeden o boğaz açılmayacak!"
İran ile ABD arasındaki gerilim küresel enerji hatlarını kilitleyen bir "tazminat" savaşına dönüştü. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Hürmüz Boğazı'nın açılması için dünyaya şart koştuklarını duyurarak, bölgedeki saldırıların bedelini tahsil etmeden geri adım atmayacaklarını ilan etti.
Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.