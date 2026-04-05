Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanla sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş
90' 90+11' GOL! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
90' Nene ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe 90+7'de penaltı kazandı.
86' Oyuncu Değişikliği: Hyeon-gyu Oh - Mustafa Hekimoğlu
86' Oyuncu Değişikliği: Wilfred Ndidi - Salih Uçan
84' Oyuncu Değişikliği: Archie Brown - Levent Mercan
81' Sarı Kart - Jayden Oosterwolde
78' Sarı Kart - Rıdvan Yılmaz
74' Ani gelişen Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem, Ersin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Net gol pozisyonunda Ersin topu parmaklarının ucuyla çeldi.
73' Cengiz'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
68' Sarı Kart - Dorgeles Nene
62' Oyuncu Değişikliği: Anthony Musaba - Kerem Aktürkoğlu
56' Oyuncu Değişikliği: Talisca - Sidiki Chérif
56' Fenerbahçe köşe vuruşunu hızlı kullandı. Guendouzi ile paslaşan Nene ortasını yaptı ve Gökhan Sazdağı kafayla topu kendi ağlarına gönderdi. Hakem Yasin Kol golü verdi ancak VAR devreye girdi ve ofsayt kararı verdi.
56' Talisca'nın pasında Guendouzi ceza sahası yayı üstünden vurdu son anda Ersin çıkardı.
53' Beşiktaş hızlı paslarla geldi. Son anda Asllani'nin önüde kalan topa Brown müdahale etti.
52' Sarı Kart - Wilfred Ndidi
50' Orkun Kökçü'nün ceza sahası yayı üstünden vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
46' Oyuncu Değişikliği: Amir Murillo - Gökhan Sazdağı
46' İkinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' Sarı Kart - Ersin Destanoğlu
45' İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
40' Cerny'nin pasında ceza yayının gerisinde bekleyen Orkun gelişine vurdu. Orkun'un sert şutunda Ederson topu kornere çeldi.
35' Kante'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Musaba içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
33' Oh ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem aut kararı verdi.
25' Talisca sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Talisca'nın şık vuruşunda kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.
24' Oyuncu Değişikliği: Marco Asensio - Fred
11' Orkun sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Oh'un kafa vuruşunda top kaleci Ederson'dan döndü. Dönen topu ceza sahasında önüne alan Cerny vuruşunu yaptı. Cerny'nin vuruşunda savunmadan seken top üstten kornere gitti.
9' Talisca ceza yayından şansını denedi. Savunmadan seken top Ersin'de kaldı.
7' Orkun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Fenerbahçe savunması karşıladı.
1' Maçın 30. saniyesinde ceza sahasında topla buluşan Nene kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.
Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Ndidi, Asllani; Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.