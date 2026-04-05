Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran'dan ABD'yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD'nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar! Suriye'de halk sokaklara indi
Spor Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi
Spor

Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi

Yeniakit Publisher
Mustafa Ceylan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş

90' 90+11' GOL! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

90' Nene ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe 90+7'de penaltı kazandı.

86' Oyuncu Değişikliği: Hyeon-gyu Oh - Mustafa Hekimoğlu

86' Oyuncu Değişikliği: Wilfred Ndidi - Salih Uçan

84' Oyuncu Değişikliği: Archie Brown - Levent Mercan

81' Sarı Kart - Jayden Oosterwolde

78' Sarı Kart - Rıdvan Yılmaz

74' Ani gelişen Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem, Ersin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Net gol pozisyonunda Ersin topu parmaklarının ucuyla çeldi.

73' Cengiz'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

68' Sarı Kart - Dorgeles Nene

62' Oyuncu Değişikliği: Anthony Musaba - Kerem Aktürkoğlu

56' Oyuncu Değişikliği: Talisca - Sidiki Chérif

56' Fenerbahçe köşe vuruşunu hızlı kullandı. Guendouzi ile paslaşan Nene ortasını yaptı ve Gökhan Sazdağı kafayla topu kendi ağlarına gönderdi. Hakem Yasin Kol golü verdi ancak VAR devreye girdi ve ofsayt kararı verdi.

56' Talisca'nın pasında Guendouzi ceza sahası yayı üstünden vurdu son anda Ersin çıkardı.

53' Beşiktaş hızlı paslarla geldi. Son anda Asllani'nin önüde kalan topa Brown müdahale etti.

52' Sarı Kart - Wilfred Ndidi

50' Orkun Kökçü'nün ceza sahası yayı üstünden vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

46' Oyuncu Değişikliği: Amir Murillo - Gökhan Sazdağı

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Sarı Kart - Ersin Destanoğlu

45' İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

40' Cerny'nin pasında ceza yayının gerisinde bekleyen Orkun gelişine vurdu. Orkun'un sert şutunda Ederson topu kornere çeldi.

35' Kante'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Musaba içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

33' Oh ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem aut kararı verdi.

25' Talisca sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Talisca'nın şık vuruşunda kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.

24' Oyuncu Değişikliği: Marco Asensio - Fred

11' Orkun sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Oh'un kafa vuruşunda top kaleci Ederson'dan döndü. Dönen topu ceza sahasında önüne alan Cerny vuruşunu yaptı. Cerny'nin vuruşunda savunmadan seken top üstten kornere gitti.

9' Talisca ceza yayından şansını denedi. Savunmadan seken top Ersin'de kaldı.

7' Orkun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Fenerbahçe savunması karşıladı.

1' Maçın 30. saniyesinde ceza sahasında topla buluşan Nene kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Ndidi, Asllani; Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

İbrahim

Yasin kol isimli hakemin hakem olduğu konusunda şüphe duyuyorum tff ve mhk bu hakemle ne kadar övünse azdır
