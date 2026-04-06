Tarım arazilerine kaçak yapı neşteri: Yıkım için 1 ay süre!
Gündem

Tarım arazilerine kaçak yapı neşteri: Yıkım için 1 ay süre!

Tarım arazilerine kaçak yapı neşteri: Yıkım için 1 ay süre!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılaşmaya karşı radikal bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni yönetmeliğe göre, mevzuata aykırı inşa edilen hobi bahçesi, bungalov ve bağ evleri için 1 ay içinde yıkım süreci başlatılacak.

Gıda güvenliğini tehdit eden ve tarımsal bütünlüğü bozan kaçak yapılara karşı denetimler sıkılaştırıldı. Bakanlığın yürürlüğe koyduğu yeni düzenleme ile tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bağ evi inşaatına sıkı şartlar

Yeni yönetmelik, bağ evi ve benzeri yapılar için katı kriterler getirdi. Tarım arazisinde yasal bir yapı inşa edebilmek için şu şartların yerine getirilmesi gerekecek:

  • Arazi Büyüklüğü: Bağ evi yapılabilmesi için arazinin en az 5 DÖNÜM olması şartı aranacak.
  • Dikili Araziler: Meyve bahçesi gibi dikili tarım arazilerinde 30 metrekarelik bir yapı için en az 1 DÖNÜM alan gerekecek.
  • Boyut Sınırı: Yapıların taban alanı 30 METREKAREYİ geçemeyecek. Ancak bu taban alanı üzerine iki katlı yapı yapılmasına izin verilebilecek.
  • Tek Hak Kuralı: Bir parselde yalnızca bir ev yapılabilecek ve bir aile aynı bölge içerisinde sadece bir kez bağ evi inşa etme hakkına sahip olacak.

Kaçak yapılara müsamaha yok: Tapuya şerh düşülecek

Mevzuata aykırı şekilde inşa edilen hobi bahçeleri ve izinsiz yapılar, tespit edildikten sonra en geç 1 AY içerisinde yıkılacak. Kaçak yapılaşmayı engellemek adına teknolojik imkanlar da seferber edildi:

  • Tarım arazilerinin kullanımı dijital sistemler üzerinden anlık olarak takip edilecek.
  • Kurallara aykırı kullanım tespit edilen arazilerin tapu kayıtlarına “AMACI DIŞI KULLANIM” şerhi işlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu hamlesi, tarım arazilerinin konut alanına dönüşmesini engellemeyi ve kaçak yapılaşmaya karşı caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

