Fitneci sapkın İhsan Eliaçık'tan 'Kurban' paylaşımı! 'Şiddetin her türlüsünü bitirin'

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Fitneci sapkın İhsan Eliaçık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Kurban kesmeyin." şeklinde hadsiz çağrıda bulundu.

"Kurban kesmek diye bir farz yok." diyerek yoldan sapan Eliaçık, "Her yıl olduğu gibi herkese kansız, kurbansız bayramlar diliyorum. Şiddetin her türlüsünü bitirin, hayvan kanı akıtmayın, hele Allah için sakın bunu yapmayın. Parasını ihtiyaç sahiplerine infak edin (verin, dağıtın)." ifadelerini kullandı.

Sapkınca yorumlar yaparak bozgunculuğa soyundu!

Bozgunculuğuna yüce Kur'an'ı da alet edecek kadar ileri giden Eliaçık, şunları söyledi:

"Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız ulaşır." (Hacc 37). Ulaşmaz değil; vurguyla 'asla' ulaşmaz (len yenâle) diyor et, kan, bağırsak, dana, deri hiçbiri 'asla' ulaşmaz...

Soru: Peki o halde neden kesip duruyorsunuz?



