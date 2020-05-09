Fitir sadakası fitre ne kadardır ve ne zaman vermek gerekir?

Bayram günü aile, çoluk çocuk ve yakın akrabana güzel ve güler yüzlülükle muamele eyle! Ramazan ayında ayırmış olduğun zekâtını, bayram günlerinde fakirlere ver! Oruç tutamayan, fıtrasını verir (Feyziyye). [Sadaka-i fıtrını bir kişi için yarım sâ’ buğday olarak hesap edip, kendinin ve fıtra nisabına malik olmayan küçük çocuklarının fıtralarını buğday olarak veya kıymeti kadar altın, gümüş, Müslüman fakirlere bayramın birinci günü bayram namazından evvel ver. Namazdan sonra ve Ramazanda vermek de câizdir. (Tergîbüssalât) da ve (Ni’met-i İslâm) da diyor ki, (Zekât nisabı miktarı kadar her nev malı bulunan kimseye zengin denir. Bayramın birinci günü, fecr tulû ederken zengin olan Müslümanın fıtra vermesi vacib olur. Bu vakitten önce vefat eden veya fakir olan kimsenin ve sonra iman eden veya doğan ve zengin olanın vermesi vacib olmaz. Önce iman edenin ve sonra fakir olanın fıtra vermesi lâzımdır. Bayram namazından evvel vermek efdaldir. Nisaba malik olduktan sonra, sene dolmadan fakir olanın, zekât vermesi ise, afv olunmaktadır. Sadaka-i fıtr vermek, Şafii’de, Ramazanın son günü, güneş gurûb ederken vacib olur.) Yarım sâ’ buğday Hanefide 1748 gramdır. Şafii’de bir sâ’ 694 dirhem veya 1680 gramdır. Kurban nisabı, fıtra nisabının aynıdır. Bu nisaba, her nev mâl dâhil olur.] (İslâm Âhlâkı s. 460)

Fıtra olarak, yarım sâ’ buğday veya buğday unu verilir. Yahut bir sâ’ arpa veya hurma veya kuru üzüm verilir. Yarım sâ’ ölçek yerine, binyediyüzelli [1750] gram buğday vermek, ihtiyatlı olur. Yani biraz fazla verilmiş olur. Hanefî mezhebinde, buğday, arpa ve un bol olduğu zamanlarda bunların kıymetini altın veya gümüş olarak vermek daha iyidir. Kıtlık zamanında bunların kendilerini vermek daha sevabdır. Diyanet 2020 fitre fiyatını 27 TL olarak açıkladı.