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Oruç Fitil kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken fitil kullanılır mı?
Oruç

Fitil kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken fitil kullanılır mı?

Oruçlu olan fitil kullanır mı lavman yaptırabilir mi? Sağlık sorunları sebebiyle operasyona girecek olanlar ya da ilaç kullanacak olanlar hangi durumlarda oruçlarının bozulabileceğini araştırıyor. Peki, oruç tutan fitil kullanırsa orucu kaza mı etmeli?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:57:00 -
Fitil kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken fitil kullanılır mı?

Mübarek ramazan ayında hem oruçlarını aksatmak istemeyenler hem de ilaçlarını kullanmak isteyenler “Fitil oruçluyken kullanılır mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Fitil kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken fitil kullanılır mı?

Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak veya diğer bazı amaçlarla makattan; mantar ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde ferçten fitil kullanılmaktadır. Lavman, tıbbî operasyon öncesi veya kabızlıkta kalın bağırsak da bulunan dışkının, anüsten içeriye, sıvı verilerek dışarı çıkarılmasıdır.

Sindirim sistemi, ağızla başlayıp anüsle sona eren, sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluşur. Sindirim borusu ise, ağızla başlar. Ağzın gerisinde yutak bulunur. Sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs gelir. Sindirim ince bağırsaklarda tamamlanmaktadır. Kalın bağırsaklarda ise, sadece su, glikoz ve bazı tuzlar emilmektedir. Kadının ferci ile sindirim sistemleri arasında ise bir bağlantı bulunmamaktadır.

Bu itibarla kadınların fercinden kullanılan fitiller, orucu bozmaz. Makattan kullanılan fitiller ise, her ne kadar sindirim sistemine dahil olmakta ise de, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı ve makattan fitil almak yemek ve içmek anlamına gelmediği için, orucu bozmaz.

Lavman yaptırmak konusunda ise, iki durum söz konusudur; kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda oruç bozulur. Ancak, suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi durumunda, verilen su ile birlikte bağırsaklarda bulunan dışkının dışarıya çıkarıldığı ve bu esnada emilen su da, çok az olduğu için oruç bozulmaz.

Endoskopi kolonoskopi orucu bozar mı?
Endoskopi kolonoskopi orucu bozar mı?

Oruç

Endoskopi kolonoskopi orucu bozar mı?

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