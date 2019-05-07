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Fitil kullanmak orucu bozar mı?

Müslümanlar Kur'an ayı olan ramazana girmenin sevincini yaşıyor. Orucun sevabından mahrum olmak istemeyen Müslümanlar kafasına katılan soruların cevabını araştırıyor. Ramazan ayında en çok sorulan sorular arasında yer alan Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı? Hamile olanlar oruç tutar mı? Endoskopi Kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı? Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? soruları yer almaktadır.

07 Mayıs 2019 Salı 13:03
Fitil kullanmak orucu bozar mı?

Müslümanlar Kur'an ayı olan ramazana girmenin sevincini yaşıyor. Orucun sevabından mahrum olmak istemeyen Müslümanlar kafasına katılan soruların cevabını araştırıyor. Ramazan ayında en çok sorulan sorular arasında yer alan Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı? Hamile olanlar oruç tutar mı? Endoskopi Kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı? Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? soruları yer almaktadır.

 Fitil ve lavman yaptırmak orucu bozar mı?

Anestezi orucu bozar mı

Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı

Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı?

Gargara orucu bozar mı?

Astımlı hastaların kullandığı sprey orucu bozar mı

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 13:03
  1. Fitil kullanmak orucu bozar mı?
  2. Fitil orucu bozar mı?
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  4. vajinaya ilaç koymak orucu bozar mı
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  7. fitil orucu bozarmi fetva meclisi
  8. fitil orucu bozarmi diyanet
  9. lavman yapmak abdesti bozar mı
  10. kabızlık için fitil kullanmak orucu bozar mı
  11. Fitil ve lavman yaptırmak orucu bozar mı?

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