Fitil kullanmak orucu bozar mı? Müslümanlar Kur'an ayı olan ramazana girmenin sevincini yaşıyor. Orucun sevabından mahrum olmak istemeyen Müslümanlar kafasına katılan soruların cevabını araştırıyor. Ramazan ayında en çok sorulan sorular arasında yer alan Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı? Hamile olanlar oruç tutar mı? Endoskopi Kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı? Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? soruları yer almaktadır.

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