Fitch'ten yine Fitch'lik! Öyle bir dolar tahmini yaptılar ki

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel tahmin ve değerlendirmelerini içeren bir not yayımladı.

Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,3’ten yüzde 2,4’e, 2023 büyüme tahminini de yüzde 3,5’ten yüzde 3,2’ye düşüren Fitch, enflasyona bağlı olarak özel tüketimdeki sert düşüşe işaret etti.

2021’de yüzde 11 olan Türkiye ekonomisinin büyüme oranının 2022’de yüzde 2,4’e gerileyeceği tahminini paylaşan Fitch, geçen senenin son çeyreğinde enflasyon artışı öncesi artan hane halkı tüketiminin 2022’nin ilk çeyreğinde terse dönerek azaldığını, bu nedenle ilk çeyrekte çeyreklik bazda ekonominin küçüleceğini öngördü.

Fitch ayrıca, ocakta sanayi üretiminin ve ocak ile şubatta perakende hacminin aylık bazda azaldığını hatırlattı.

16 TL'lik dolar tahmini

Geleneksel olmayan para politikası uygulayan Merkez Bankası’nın (TCMB), şubatta resmi tüketici enflasyonu yüzde 54,4’e yükselmesine rağmen politika faizini yüzde 14’te tutmaya devam ettiğini belirten Fitch, 2022’in başından itibaren görece sakin seyreden TL’nin, Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla birlikte ek değer kaybı yaşadığını aktardı.

Fitch’in dolar/TL tahmini ise 2022 yıl sonu için 16, 2023 yıl sonu için 17,80 oldu.

Enflasyon yüzde 60'lara yükselecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “2023’te seçime tek haneli enflasyonla gireceğiz” iddiasının aksine Fitch, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Enflasyonun gelecek aylarda yüzde 60 civarına yükselmesini öngören Fitch’in 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 49, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 35 oldu.

2023'te faiz artışı tahmini

Ukrayna'daki savaşın, gıda ve enerjide ithalata yüksek bağımlılık nedeniyle Türkiye'nin ekonomik zorluklarını artırdığını belirten Fitch, emtia fiyatlarındaki hızlı artış ve turizm gelirlerindeki düşüş nedeniyle cari açığın artabileceğine vurgu yaptı.

TCMB'nin politika faizini bu yıl yüzde 14'te tutmasını bekleyen, hükümetin yeni ekonomi modelinde düşük faizin merkezi rolde olduğunu aktaran Fitch, TL'de artan değer kaybı ve artan enflasyon nedeniyle TCMB'nin 2023'te faizi yüzde 19'a yükselteceği tahminine notta yer verdi.