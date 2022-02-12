Fitch'ten 'Türkiye' kararı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi durumunu güncelledi. Son değerlendirmede; Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada; Türkiye’nin kredi notununun BB-‘den B+’ya düşürüldüğü bildirildi. Kredi görünümü ise 'negatif' olarak teyit edildi.
Fitch, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise “erken” olarak nitelendirmiş ve parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.