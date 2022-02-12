  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fitch'ten 'Türkiye' kararı
Gündem

Fitch'ten 'Türkiye' kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi durumunu güncelledi. Son değerlendirmede; Türkiye'nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 02:57:00 -
Fitch'ten 'Türkiye' kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada; Türkiye’nin kredi notununun BB-‘den B+’ya düşürüldüğü bildirildi. Kredi görünümü ise 'negatif' olarak teyit edildi.

Fitch, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise “erken” olarak nitelendirmiş ve parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay