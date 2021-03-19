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Ekonomi Fitch'ten Türkiye açıklaması! Tahmini güncellediler
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Tahmini güncellediler

Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararına ilişkin Fitch tarafından yapılan açıklamada, "Para politikasına olan geleneksel yaklaşımın güçlendiğini gösteriyor" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:26:00 -
Fitch'ten Türkiye açıklaması! Tahmini güncellediler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırım kararına ilişkin "Para politikasına olan geleneksel yaklaşımın güçlendiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fitch'in bugün yayınladığı raporda, faiz artırım kararının geçen yıl göreve gelen ekonomi ekibinin iyileştirdiği politikaları güçlendirdiği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin 2021'in ikinci yarısında daha sıkı parasal ve kredi koşulları, muhafazakar maliye politikası nedeniyle ivme kaybedeceğinin belirtildiği açıklamada, "TCMB'nin 2021 sonuna doğru para politikasında gevşemeye gideceğini, gerileyen enflasyonla reel faizlerin sıfırın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Raporda, Türkiye'de reform paketinin para politikasında şeffaflık ve tahmin edilebilirlik konusunda son dönemde sağlanan gelişmelerin tamamlayıcısı olabileceği ifade edildi.

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