Fitch’ten pandemi ekonomisi revizesi

Mart ayında yaptığı tahminde “Küresel ekonomi yüzde 3,9 küçülür” diyen kuruluş, bu tahminini revize etti ve dünya ekonomisinin yüzde 4,6 daralacağı tahminini duyurdu. Kuruluşun tahminlerine göre Çin’in yüzde 0,7 oranında da olsa büyüme yaşayacağı yıl sonunda, Türkiye’nin de yüzde 3 ile en az küçülme yaşayacak ülkelerden biri olacağı vurgulandı.

Kuruluşun raporuna göre daha önce yüzde 7 daralacağı tahmin edilen Euro Bölgesi’nde işler kötüleşince, beklentiler de aşağı yönlü revize edildi. Yeni beklenti, bölgede yüzde 8,2 daralma görülmesi.