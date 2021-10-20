  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fitch'ten dikkat çeken büyüme açıklaması!
Ekonomi

Fitch'ten dikkat çeken büyüme açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ekonomik büyümelerini sürdürdüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:32:00 -
Fitch'ten dikkat çeken büyüme açıklaması!

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, Avrupa ekonomilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin, Kovid-19 aşılamalarının yapılması ve ekonomilerin açılmaya başlamasıyla büyümelerini güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

Ekonomilerin, GSYH'lerini artırmasıyla kamu desteğine daha az ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, bazı ülkelerde tedarik zinciri sıkıntılarının imalat sektörünü etkilediği bildirildi.

Gelişen Avrupa ekonomilerinde 2021 için ortalama yıllık enflasyonun yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, bunun 2011'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi olduğu aktarılan açıklamada, "Fiyat baskısının arkasındaki ortak faktör, tedarik zincirleri ve küresel emtia fiyatları üzerinde baskı yaratan iç talepteki hızlı toparlanmadır. Bu baskılara, döviz kuru hareketleri ve sıkı iş gücü piyasaları eklendi." denildi.

Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinden bu yana Azerbaycan ve Gürcistan'ın kredi notu görünümünün "negatiften" "durağana", Ukrayna ve Bulgaristan'ın not görünümünün ise "durağandan" "pozitife" çevrildiği bildirildi.

Gelişen Avrupa ekonomilerinde kamu finansman görünümünün gelecek dönemde reytingler açısından önemli olacağı belirtilen açıklamada, yeni nesil AB fonlarının da ekonomik büyümeye orta vadede kayda değer seviyede destek sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı kallavi bir zam geliyor! Saat 24:00 olmadan bunu yapın
Ekonomi

Gece yarısı kallavi bir zam geliyor! Saat 24:00 olmadan bunu yapın

Motorine art arda yapılan zammın ardından bu gece de, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.

Sakarya'dan 9 ayda 3,5 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Sakarya'dan 9 ayda 3,5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, ocak-eylül döneminde 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleş..
Askeri araç patlatıldı! Esed militanları öldürüldü
Dünya

Askeri araç patlatıldı! Esed militanları öldürüldü

Katil Esed'in askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılan bomba nedeniyle 13 kişi öldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay