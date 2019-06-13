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Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor

Türkiye düşmanlığını gizlemeyen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in yeni tahminlerini değerlendiren Bülent Akarcalı, “Amerika şu anda Türkiye’yi kendisine her alanda rakip olarak gördüğü için ekonomiden, askeri alana kadar her alanda saldırgan bir politika izliyor” dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye’nin, Amerika ile yaşadığı uluslararası anlaşmazlıklardan dolayı her seferinde Türkiye’nin uluslararası kredi notunu düşüren ve büyüme oranlarıyla ilgili olumsuz açıklamalarda bulunan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yine Türkiye ekonomisi aleyhinde açıklamalar yaptı. Fitch Ratings, temmuz ayında teslim edilmesi beklenen S-400’leri bahane göstererek, Türkiye ekonomisinin bu yıl içerisinde 1,1 oranında daralacağını ve önümüzdeki ilk iki yılda negatif büyüme beklediklerini açıkladı.

Fitch’in manipülasyon amaçlı açıklamasını, eski Bakan ve Ekonomist Bülent Akarcalı, Yeni Akit’e değerlendirdi. Türkiye’de hükümetin kendi kurumlarınca bile yalnız bırakıldığını söyleyen eski Bakan ve Ekonomist Bülent Akarcalı, “Bugün Amerika tüm kurumlarıyla Türkiye’yi bezdirmek için her türlü politikayı kendine mübah görüyor. Amerika artık Türkiye’yi kendine hasım olarak görüyor. Bazı alanlarda ise direkt rakip olarak benimsemiş durumda. Şu anda Türkiye, Amerika’ya biat etmeyen kendi çıkarlarını korumak için kimseye ihtiyacı kalmamış bir ülke konumuna geldi. Bu durum Amerika’yı çok rahatsız ediyor. Şu anda Trump, Amerika çıkarları için sağa sola ekonomik yaptırım, ambargolar uyguluyorsa, Türkiye’de kendi çıkarları için başka ülkelerle anlaşmalar, ticaretler yapıyor. Rusya ile yapılan S-400 anlaşması gibi. Ama Türkiye bunu Amerika’ya anlatamadı. Bu sorunun temelinde hükümetin kendi kurumları dâhil olmak üzere herkes tarafından yalnız bırakılmasıdır” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. Amerika
  4. uluslararası kredi notu
  5. Türkiye ekonomisi
  6. Fitch Ratings

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