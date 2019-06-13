Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin, Amerika ile yaşadığı uluslararası anlaşmazlıklardan dolayı her seferinde Türkiye’nin uluslararası kredi notunu düşüren ve büyüme oranlarıyla ilgili olumsuz açıklamalarda bulunan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yine Türkiye ekonomisi aleyhinde açıklamalar yaptı. Fitch Ratings, temmuz ayında teslim edilmesi beklenen S-400’leri bahane göstererek, Türkiye ekonomisinin bu yıl içerisinde 1,1 oranında daralacağını ve önümüzdeki ilk iki yılda negatif büyüme beklediklerini açıkladı.

Fitch’in manipülasyon amaçlı açıklamasını, eski Bakan ve Ekonomist Bülent Akarcalı, Yeni Akit’e değerlendirdi. Türkiye’de hükümetin kendi kurumlarınca bile yalnız bırakıldığını söyleyen eski Bakan ve Ekonomist Bülent Akarcalı, “Bugün Amerika tüm kurumlarıyla Türkiye’yi bezdirmek için her türlü politikayı kendine mübah görüyor. Amerika artık Türkiye’yi kendine hasım olarak görüyor. Bazı alanlarda ise direkt rakip olarak benimsemiş durumda. Şu anda Türkiye, Amerika’ya biat etmeyen kendi çıkarlarını korumak için kimseye ihtiyacı kalmamış bir ülke konumuna geldi. Bu durum Amerika’yı çok rahatsız ediyor. Şu anda Trump, Amerika çıkarları için sağa sola ekonomik yaptırım, ambargolar uyguluyorsa, Türkiye’de kendi çıkarları için başka ülkelerle anlaşmalar, ticaretler yapıyor. Rusya ile yapılan S-400 anlaşması gibi. Ama Türkiye bunu Amerika’ya anlatamadı. Bu sorunun temelinde hükümetin kendi kurumları dâhil olmak üzere herkes tarafından yalnız bırakılmasıdır” şeklinde konuştu.