Fitch ve UNCTAD Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu, “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 6,7, 2022 yılında ise yüzde 4,7 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

Enflasyona dikkat çekti

Fitch Ratings, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan bir önceki raporunda ise ülkenin 2021 yılında yüzde 3,5, 2022 yılında ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiğini belirtmişti. Son raporda, Türkiye’nin 2020’de yüzde 1,8 büyüme kaydederek kredi derecelendirme kuruluşunun yüzde 0,2 olan tahmininin üzerine çıktığı, Türkiye’nin Çin ile birlikte büyüme kaydeden ekonomiler içerisinde yer aldığı kaydedildi. Fitch’in raporunda, güçlü parasal desteğin ve kredilerin, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin direncini desteklediği, fakat yıl sonunda enflasyonun yüzde 14 seviyesine yükselmesine neden olduğu vurgulandı. Öte yandan raporda, Türkiye’de enflasyonun 2021’in sonunda yüzde 11,5’e, 2022’nin sonunda ise yüzde 9,2 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notuna ve not görünümüne ilişkin 19 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin 2021’de yüzde 5,7, 2022’de ise yüzde 4,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirmişti.

UNCTAD yüzde 4'e çıkardı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) de Türkiye’ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini yüzde 2,4’ten yüzde 4’e yükseltti. UNCTAD, “Kızgın tavadan çıktı, yangına mı koşuyor?” başlıklı, küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına ilişkin raporunu yayımladı. Türkiye’ye ilişkin 2021 büyüme tahmininin yüzde 2,4’ten yüzde 4’e çıkarıldığı aktarılan raporda, ülkenin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4’te bırakıldı.