Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
New York merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü teyit etti.15 Aralık 2018 Cumartesi 00:13
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin BB not ve negatif görünümünde değişiklik yapmadı.
Türkiye'nin "BB" not ve "negatif" görünümünde değişiklik yapılmadı.
Fitch'in açıkladığı kredi notu, piyasa beklentisiyle paralel seyretti.
Türkiye'nin şu an uluslararası 3 derecelendirme kuruluşundan da yatırım yapılabilir seviyede notu bulunmuyor.
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