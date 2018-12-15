THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

New York merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü teyit etti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 00:13
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin BB not ve negatif görünümünde değişiklik yapmadı.

Türkiye'nin "BB" not ve "negatif" görünümünde değişiklik yapılmadı.

Fitch'in açıkladığı kredi notu, piyasa beklentisiyle paralel seyretti.

Türkiye'nin şu an uluslararası 3 derecelendirme kuruluşundan da yatırım yapılabilir seviyede notu bulunmuyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 00:13
  1. Fitch

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
    1. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi..
    2. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    3. MHP'nin adayı geri çekildi
    4. Akşener, 'İYİ Parti ile CHP'yi yan..
    5. Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
    6. Sadakataşı Derneği, Yemen'de gıda ve..
    7. Ersun Yanal'dan ilk mesaj!
    8. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    9. Fitch Ratings, Türkiye’nin "BB"..
    10. New York borsası sert düşüşle kapandı
    11. Türkiye sınırında dikkat çeken..
    12. MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye..
    13. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    14. Kosova ordusunun kurulması dolayısıyla..
    15. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    16. "Toplumun ruhsal hayatı şairler..
    17. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel..
    18. Akdeniz'de yük gemisine uyuşturucu..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2018
    20. Parası çalınan Hüseyin dedeyi..
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak