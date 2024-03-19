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Ekonomi Fitch Ratings'ten THY raporu! Büyüyen devi görmezden gelemediler
Ekonomi

Fitch Ratings'ten THY raporu! Büyüyen devi görmezden gelemediler

Yeniakit Publisher
2024-03-19 21:32:00 -
Fitch Ratings'ten THY raporu! Büyüyen devi görmezden gelemediler

Türkiye'nin tanıtım yüzü olan Türk Hava Yollarının (THY) kredi notu Fitch Ratings tarafından yükseltildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, THY'nin kredi notunu yükseltirken, not görünümü 'durağan' olarak teyit etti.

Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti. Şirketin not görünümünü de 'durağan' olarak teyit etti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir" ifadeleri yer aldı.

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