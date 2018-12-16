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Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Türkiye ekonomisinin Türk Lirası’nın değerinde önceki aylarda yaşanan kayıpların üstesinden gelmeye çalıştığını belirten Fitch Ratings, Türkiye’nin ‘BB’ seviyesindeki kredi notunu ve ‘negatif’ görünümünü teyit etti.

16 Aralık 2018 Pazar 10:46
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin ‘BB’ seviyesindeki kredi notunu ve ‘negatif’ görünümünü teyit etti. Kuruluştan yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin Türk Lirası’nın değerinde önceki aylarda yaşanan kayıpların üstesinden gelmeye çalıştığı belirtilerek, büyümedeki yavaşlamanın uzun süredir korunan mali disiplini zorlaştıracağı öne sürüldü. Türkiye’de enflasyonun, kredi notu ‘BB’ seviyesinde bulunan diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğuna işaret edilen metinde yapısal göstergelerin ise aynı ülkelere göre daha güçlü olduğu vurgulandı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:46
  1. Fitch Ratings
  2. Türkiye'nin kredi notu
  3. Türkiye ekonomisi
  4. Türk Lirası

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