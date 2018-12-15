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Fitch Ratings, Türkiye’nin "BB" seviyesindeki kredi notunu teyit etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 00:25
Fitch Ratings, Türkiye’nin "BB" seviyesindeki kredi notunu teyit etti
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 00:25
  1. Fitch Ratings
  2. Kredi Notu
  3. türkiye

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