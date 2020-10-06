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Ekonomi Fitch Ratings Ermenistan'ın kredi notunu düşürdü
Ekonomi

Fitch Ratings Ermenistan'ın kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings, Ermenistan’ın “BB-“ olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu “B+” seviyesine düşürdü, not görünümünü ise “durağan” seviyesinde tuttu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:51:27 -
Fitch Ratings Ermenistan'ın kredi notunu düşürdü

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ermenistan’ın kredi notunun düşürüldüğünü bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Ermenistan’ın “BB-“ olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun “B+” seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün ise “durağan” seviyesinde tutulduğu belirtildi.

Ermenistan’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olduğu ifade edilen açıklamada, bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kamu borcunun önümüzdeki dönemde de tahminlerin üzerinde artacağı belirtilerek, “(Ermenistan’da) Borç seviyesinin orta vadede net bir şekilde azaltılacağına ilişkin güvenimiz artık kalmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Fitch Ratings açıklamasında Ermenistan’ın kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın ise bu yıl sonunda 63,9 seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Dağlık Karabağ’a ilişkin gerilimin artarak devam etmesi halinde, gelişmelerin ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilen açıklamada, “B” kredi notu ile değerlendirilen ülkelerin bu yıl ortalama yüzde 4,8 daralmasının beklendiği, fakat Ermenistan’ın bu ortalamayı aşarak yüzde 6,2 ile daha sert bir daralma kaydetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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