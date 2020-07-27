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Ekonomi

Fitch: Kovid-19'un ekonomiler üzerindeki etkisi gelecek yıllarda da hissedilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:52:50 -
Fitch: Kovid-19'un ekonomiler üzerindeki etkisi gelecek yıllarda da hissedilecek

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi.

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ekonomilerde gayrisafi yurt içi hasılaların (GSYH) salgın öncesi dönemdeki seviyelerinin yaklaşık yüzde 3 ila 4 altında kalmasının beklendiği bildirildi.

Kovid-19 salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, uzun süreli işsizlik artıkça, çalışma saatleri düştükçe ve yatırımla sermaye birikimi yavaşladıkça Kovid-19 şokunun kalıcı hasarlarının olacağı ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik görünüme yönelik büyük belirsizlikler olduğu vurgulanarak, Kovid-19 salgınına ilişkin sürecin nasıl gelişeceğinin bilinmediği aktarıldı.

Salgında yeni dalgaların ve karantina önlemlerinin yeniden uygulanmasının toparlanmayı yavaşlatabileceği belirtilen açıklamada, tıbbi atılımların ise ekonomik faaliyetlerin hızlı bir şekilde normalleşmesini sağlayabileceği kaydedildi.

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