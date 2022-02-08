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Ekonomi Fitch: 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek
Ekonomi

Fitch: 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 01:54:00 -
Fitch: 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.

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