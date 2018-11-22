Fıstıklı kadayıf sarma

MALZEMELER

250 gram kadayıf

125 gram tereyağı + 1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı toz antep fıstığı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

6 adet baklava yufkası

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/4 limon

SERVİS İÇİN

Kıyılmış antep fıstığı

YAPILIŞI

Kadayıfı didikleyip, eritilmiş 125 gram tereyağı ile harmanlayın. Antep fıstığı ilave edip karıştırın ve kenara alın. 1 adet baklava yufkasını düz bir zemine yayın. Kenarına uzunlamasına kadayıflı karışımdan yerleştirip, rulo şeklinde sarın ve dilimleyin. Kalan baklava yufkalarını da aynı şekilde hazırlayıp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Şerbeti için toz şeker ve suyu, toz şeker eriyene dek kaynatın. Limon suyu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuk tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirip 30 dakika dinlendirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.