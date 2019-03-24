0553 313 94 23

Fıstık çamının geleceğine imza

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Kozak Yaylası’ndaki çam fıstığı üretimini bitme noktasına getiren ve yıllardır nedeni belirlenemeyen hastalığın çözümü için harekete geçti.

24 Mart 2019 Pazar 10:12
Fıstık çamının geleceğine imza

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Kozak Yaylası’ndaki çam fıstığı üretimini bitme noktasına getiren ve yıllardır nedeni belirlenemeyen hastalığın çözümü için harekete geçti. Türkiye Ormancılar Derneği ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan kozalak verimliliğini yeniden artırmanın yollarını arayacak.



Bergama - Kozak bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından çam fıstığında üretimin giderek düşmesi, yöre ekonomisini ve geçimini sadece bu ürün ile sağlayan orman köylülerini olumsuz yönde etkiliyor. 2009 yılından bu yana fıstık çamlarında kademeli olarak artmaya başlayan verim düşüklüğü nedeniyle devreye İzmir Büyükşehir Belediyesi girdi. Sorunun nedenlerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında protokol imzalandı. Başkan Kocaoğlu’nun makamında gerçekleşen buluşmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi - Türkiye Ormancılar Derneği Yöne tim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sezgin Özden ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da hazır bulundu.



İki istasyon kurulacak


Hazırlanan protokolü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin birlikte imzaladı. Protokol kapsamında, Kozak yöresindeki fıstık çamı ağaçlarında bulunan kozalak verimindeki düşüş araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve orman köylülerine bilimsel tespitler sunulacak. Bilimsel araştırmaların ardından sorunun çözümüne ilişkin izlenecek yöntem belirlenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede belirlenecek yerlere iki adet meteoroloji ve aktif hava kirliliği örnekleme istasyonu kurulacak. Ormancılar Derneği, istasyonların işletimini belediyenin görevlendirdiği teknik personelle birlikte sağlayacak. Proje süresince toprak ve kozalak ile yağış suyu örnekleri alınacak. Bölgedeki böcek, mantar gibi zararlılar incelenecek. Dernek 6 ayda bir araştırmaların genel gidişatı ile ilgili bir rapor hazırlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesine sunacak. Proje sonunda analiz ve değerlendirmeler ile çözüm önerilerini içeren bir sonuç raporu oluşturulacak. Elde edilen veriler ise bilimsel yayına dönüştürülecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:12
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik Pazarlama konulu konferans
    1. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    2. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    3. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    4. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    5. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    6. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    7. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    8. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    9. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    10. Fıstık çamının geleceğine imza
    11. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    12. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    13. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    14. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    15. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    16. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    17. Ankara Cumhur dedi
    18. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    19. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    20. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    21. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    22. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    23. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    24. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    25. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    26. Kirası 822 milyon euro
    27. Termal turizmde büyük hedef Rusya
    28. Öldürüp telefonundan "ben iyiyim merak..
    29. KTO Başkanı Gülsoy: “ÖTV ve KDV..
    30. İstanbul’a atık yakma ve enerji üretim..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak