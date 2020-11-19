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Aktüel Fıstık bahçesinde traktörüyle çift sürerken boynu ağaç dallarının arasında sıkışan çiftçi öldü
Aktüel

Fıstık bahçesinde traktörüyle çift sürerken boynu ağaç dallarının arasında sıkışan çiftçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:54:05 -
Fıstık bahçesinde traktörüyle çift sürerken boynu ağaç dallarının arasında sıkışan çiftçi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde traktörüyle çift süren çiftçi, boynunun ağaç dallarının arasında sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çiftçi Fazıl Ayalp (40), Bozova ilçesinin Kırağıl Mahallesi kırsalında bulunan fıstık bahçesine traktörüyle çift sürmeye gitti.

Çift sürdüğü sırada Ayalp'in boynu traktörüyle altından geçtiği ağacın dalları arasında sıkıştı.

Traktörü çalışır halde gören çevredekiler, Ayalp'i ağaç dallarının arasında asılı halde hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Ayalp'in boğulduğunu tespit etti.

Çiftçinin boynundaki yara izlerinin sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışırken oluştuğu, bu esnada traktörün vitesini boşa aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ayalp'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Kırağıl Mahallesi'nde toprağa verildi.

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