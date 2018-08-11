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Fıstığa darbe! Bağlar alev alev yandı

Siirt'te tarlada çıkan anız yangınının fıstık bağlarına sıçraması sonucu çok sayıda ağaç hasar gördü.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:44
Fıstığa darbe! Bağlar alev alev yandı

Siirt'in Gökçebağ beldesinde fıstık bağlarında çıkan yangında çok sayıda ağaç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçebağ beldesinde tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bağ ve bahçelere sıçradı. Olayın yetkililere haber verilmesiyle bölgeye gelen Siirt ve Gökçebağ itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlar itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra ekiplerce kontrol altına alınan yangında bir çok fıstık ağacı hasar gördü. Üreticiler yaşanan manzara karşısında şaşkına döndü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:44
  1. Siirt
  2. fıstık bağları
  3. yangın
  4. Gökçebağ
  5. anız yangını

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