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FİSKOBİRLİK’ten yüzde 30 büyüme hedefi

Üretim tesislerinin kapasitesini son 3-4 yılda 3 kat artırdıklarına dikkati çeken FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:21
FİSKOBİRLİK’ten yüzde 30 büyüme hedefi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, muhtemelen gelecek yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceklerini söyledi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK’in kendini toparlamaya çalışan bir kurum pozisyonunda olduğuna işaret etti.

Bayraktar, üretim tesislerinin kapasitesini son 3-4 yılda 3 kat artırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Dağıtım anlamında her ilde olsak da perakende sektöründe ulaşamadığımız bir sürü alan var. Türkiye’de şu anda 4’te bir gibi boşluğu doldurduğumuzu, 4’te 3 gibi devasa alanın ise bize ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. İmkanlarımız yettiği ölçüde buna uygun davranmaya çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz.

Bayraktar, fındıkla ilgili yurtdışında yayınlanan listelerde ilk 5 sırada yer almak istediklerine işaret ederek, “Gelecek yıllarda, yurtdışına fındık ve fındıklı ürün ihraç eden ilk 5 firma arasına girmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefi gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:21
  1. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar
  2. FİSKOBİRLİK
  3. fındık

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