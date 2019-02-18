FİSKOBİRLİK’ten yüzde 30 büyüme hedefi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, muhtemelen gelecek yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceklerini söyledi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK’in kendini toparlamaya çalışan bir kurum pozisyonunda olduğuna işaret etti.

Bayraktar, üretim tesislerinin kapasitesini son 3-4 yılda 3 kat artırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Dağıtım anlamında her ilde olsak da perakende sektöründe ulaşamadığımız bir sürü alan var. Türkiye’de şu anda 4’te bir gibi boşluğu doldurduğumuzu, 4’te 3 gibi devasa alanın ise bize ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. İmkanlarımız yettiği ölçüde buna uygun davranmaya çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceğiz.”

Bayraktar, fındıkla ilgili yurtdışında yayınlanan listelerde ilk 5 sırada yer almak istediklerine işaret ederek, “Gelecek yıllarda, yurtdışına fındık ve fındıklı ürün ihraç eden ilk 5 firma arasına girmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefi gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.