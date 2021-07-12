FİSKOBİRLİK pazarlama sektöründe de faaliyet gösterecek

Bayraktar, Birliğin sigorta ve market sektörlerinde faaliyet gösteren iki iştiraki bulunduğunu söyledi. Özellikle tarım sigortası pazarında firmalarının ciddi ilgi gördüğünü ifade eden Bayraktar, buradan FİSKOBİRLİK’e kaynak aktarımının gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bir diğer faaliyet alanlarının da market olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu: “Marketlerle ilgili çok ciddi spekülasyonlar yapıldı. Kamuoyu bu konuda çok yanlış yönlendirildi. Hani şöyle deniyor, ‘FİSKOBİRLİK’in marketçilikte ne işi var?’ Marketler burada önemli görev üstleniyor. Ben fındığı alıyor, tesisimizde işliyor ve satıyorum. 6 aylık bir süreç. O finansman için sıcak paraya ihtiyaç var. Marketler bunun karşılanması noktasında önemli görev üstleniyor.” Bayraktar, her iki iştiraklerinden de son derece memnun olduklarını vurgulayarak, “Bu işler zor ama sonuçta bu kurumun güçlü olması için faaliyet alanları genişletilmeli” dedi. Pazarlama sektöründe faaliyet göstermek üzere de bir şirket kurduklarını bildiren Bayraktar, anonim şirket haline getirecekleri firmayı büyüterek halka arz etme yönünde çalışmaları olduğunu ifade etti.