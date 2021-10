Fırtına'ya bir sponsor daha

Trabzonspor Kulübü ile Rent Go arasında 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rent Go'yu Trabzonspor için sadece bir sponsor olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.

Ağaoğlu, Tunalar Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapan ve kulüpte yönetici olarak hizmetleri bulunan Erol Tuna'nın, bu sponsorluğa çok büyük anlam ve önem kattığını vurguladı.

Bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan doğan ve ekonomik, endüstriyel, sanayi anlamında ülkenin gündemine oturan her şirket, tabii bunu sanat ve turizm için de söylemek mümkün ama her şirket bizler için önem arz ediyor. Çok ayrı bir değer. Ülke ekonomisine yön veren şirketlerin sayısının gün geçtikçe artması da bizleri ayrıca memnun ediyor. Sizlerin huzurunda Erol başkanıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik, zaten bir gönül birlikteliği var, bu iş birliği de uzun süre devam eder. Sadece Rent Go olarak değil, başarılı olduğunuz diğer markaların da ismini formalarımızda, tesislerimizde taşımak da en büyük arzumuz."

Rent Go Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Tuna ise otomobil sektöründe Trabzonspor gibi Anadolu devrimini gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.