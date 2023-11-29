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Yaşam Fırtına uyarısı! Uçak seferleri iptal | İstanbul Valiliği uyardı
Yaşam

Fırtına uyarısı! Uçak seferleri iptal | İstanbul Valiliği uyardı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 01:36:00 -
Fırtına uyarısı! Uçak seferleri iptal | İstanbul Valiliği uyardı

Meteoroloji'nin bu geceyle ilgili peş peşe kuvvetli fırtına ve sağanak uyarılarının ardından İstanbul Havalimanı'nda birçok sefer iptal edildi... Son olarak İstanbul Valiliği de vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Valilik, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Öte yandan İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı. Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alındı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya bazı bölgelerde şiddetli fırtına da eşlik ediyor. Son alınan bilgilere göre Marmara, Ege ve Karadeniz'de sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

Valilik saat verdi
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İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Gemi trafiği aksadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Bakanlık ayrıca, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

THY 56 sefer iptal etti

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

Meteoroloji raporu

Meteoroloji'nin haftalık raporunda ise Batı'dan soğuk hava dalgası geliyor. Çarşamba ve perşembe günleri Ege, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek.

23 il için uyarı

Aydın ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce ve Karabük için ise sarı kodlu rüzgar uyarısı verildi. Öte yandan Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı yapıldı.

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